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В Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022": яку допомогу можна отримати

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Вівторок 29 березня 2022 20:02
В Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022": яку допомогу можна отримати В Україні запустили новий сайт і чат-бот Евакуація 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні запрацював офіційний телеграм-бот для евакуації та сайт підтримки для українців, які опинилися в складній ситуації.

Що це за сайт, яка там є інформація і як скористатися чат-ботом – читайте нижче.

Телеграм-бот Евакуація 2022

За допомогою чат-бота можна отримати:

інформацію про евакуацію їх вашого населеного пункту

гуманітарну допомогу

медичну допомогу та ліки

Щоб дізнатися про евакуацію з вашого населеного пункту, потрібно вибрати область, район, громаду, населений пункт і написати свою адресу.

Якщо ви потребуєте евакуації або іншої допомоги - звертайтеся на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: 0 800 50 17 20 (безкоштовно). Лінія працює цілодобово.

Як використовувати чат-бот Евакуація 2022

  • Зайдіть в чат по цьому посиланню.
  • Натисніть "Старт"
  • Підтвердіть номер телефону і кнопку share
  • Вибирайте пункт, який вам потрібен "Евакуація" або "гуманітарна/медична допомога"
  • Далі введіть дані про ваше місцезнаходження
  • Виберіть людину, якій потрібна евакуація - можна ввести дані іншої людини
  • Введіть ПІБ, рік народження, телефон, адресу укриття або будинку, іншу потрібну інформацію
  • Якщо вам потрібна гуманітарна або медична допомога - вкажіть назви та кількість продуктів або медичних препаратів.
  • Для максимально швидкої обробки інформації можна надіслати фото укриття і геолокації.

Сайт Евакуація 2022

Тут можна знайти графік евакуаційних поїздів по Україні, а також за кордон. Оновлення відбувається щодня о 21: 00.

Пошук безвісти зниклих або полонених: 1648 або (044)287-81-6

Також на сайті є всі координати центрів допомоги біженців в різних областях України.

Сайт доступний по цьому посиланню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку матеріальну допомогу можуть отримати українці в країнах ЄС.

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