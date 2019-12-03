Как чувствовать себя королевой: секреты красоты Анны Ризатдиновой

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка рассказала, что помогает ей всегда быть на высоте

Финалистка Танцев со звездами 2019 Анна Ризатдинова - безусловно, одна из самых привлекательных и популярных участниц проекта. Гимнастка обладает эффектной и утонченной красотой, что уж говорить о ее стройной и грациозной фигуре. После окончания шоу спортсменка снялась для декабрьского выпуска глянцевого издания Harper's Bazaar Ukraine и покорила стильными и порой откровенными образами. Анна поделилась с ELLE своими секретами красоты и рассказала, что помогает ей чувствовать себя красивой и счастливой.

Ризатдинова призналась, что много счастья в ее жизнь приносит любимый сыночек.

"Мои глаза сияют, когда я счастлива. Общение с сыном, любимые люди рядом, полноценный сон — это то, что делает меня отдохнувшей и полной сил. Когда я мотивирую молодое поколение своим примером — это также вдохновляет и меня", - говорит гимнастка.

Раскрыла она и свои ритуалы, которые помогают быть в форме и хорошо выглядеть.

"Я каждый день думаю о своей красоте и придерживаюсь специальных ритуалов. Например, от моего веса зависит завтрак, поэтому утро я начинаю всегда с взвешивания. Несмотря на плотный график тренировок, дополнительно выполняю йога-комплекс. Ежедневно ухаживаю за своей кожей, стараюсь сбалансировано питаться и много двигаться, чтобы тело было в идеальном состоянии. Вечером рано ложусь спать, чтобы проснуться отдохнувшей и свежей. Я чувствую себя красивой, когда у меня есть энергия. Тогда я могу буквально горы свернуть", - отметила Анна.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитость также рассказала, как формирует праздничный образ - ведь совсем скоро Новый год и Рождество.

"Он зависит от целого комплекса вещей: одежды, прически, макияжа. Праздничный образ невозможен без веселого настроения и позитивного настроя. Я всегда в любой look вношу маленькие детали, которые придают мне особого шарма. Это может быть кольцо, сережки или любой другой интересный аксессуар", - поведала спортсменка.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Что касается любимой одежды - это меняется в зависимости от ситуации.

"Все зависит от ситуации. У меня активный образ жизни, много путешествий и тренировок. Я часто ношу спортивную одежду и чувствую себя в ней идеально. Главное при этом хорошо выглядеть. Также я очень люблю вечерние платье и обувь на шпильке. В таком образе каждая женщина чувствует себя королевой", - считает Ризатдинова.

Конечно, к новогодней ночи она готовится по-особенному.

"Новогодняя ночь — это время веселья и волшебства, которого ждут все. Поэтому, конечно, без вечернего макияжа не обойтись. Образ должен быть ярким и немного таинственным. Как правило, я использую свои любимые beauty-средства: тональную основу, помаду для губ, тушь для ресниц, тени, румяна, подбирая более яркие цвета, чем обычно", - поделилась Анна.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, Анна Ризатдинова восхитила стильным выходом в свет с партнером по Танцам со звездами Александром Прохоровым.