В Украине запускают новую систему назначения соцпомощи: что изменится

В Украине внедряют новую систему назначения социальной помощи - теперь заявку на предоставление выплат от государства можно подавать онлайн, а сам процесс проверки данных, определения права на пособие и формирования платежных документов переводят в автоматический режим.
Об этом 21 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что запуск Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) позволит сократить время ожидания с момента подачи заявления до получения помощи с 1,1,5 месяца, как это происходит сейчас, до 1-2 дней.
В ведомстве провели презентацию ЕИССС и объяснили разницу между нынешней и новой системами.
В Минсоцполитики обратили внимание, что при данной организации "высока вероятность ошибок из-за "человеческого фактора" и технических сбоев, которые дорого стоят и государству, и людям".
Процедура назначения соцпомощи в Украине (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Получить соцпомощь после запуска ЕИССС будет проще (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Напомним, недавно в Минсоцполитики Украины объяснили, кто может рассчитывать на субсидию в 10 тысяч гривен.
Добавим, перед этим чиновники рассказали, за что украинцев будут лишать субсидии, и как всех заявителей на помощь будут проверять через Единый реестр должников.