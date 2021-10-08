В Минсоцполитики объяснили, кто может рассчитывать на субсидию в 10 тысяч

В Украине субсидию уже оформили более 2,5 миллиона граждан, и ориентировочно в этом отопительном периоде средний размер помощи составит около 1900 - 2000 гривен на домохозяйство. Но некоторые смогут получить гораздо больше.

Об этом 8 октября передали в пресс-службе министерства социальной политики Украины.

В ведомстве отметили, что в отдельных случаях жилищные субсидии могут достигать суммы в 5,7 или 10 тысяч гривен.

Это касается, в первую очередь, многодетных семей, приемных семей, детских домов семейного типа.

Куда обращаться для оформления субсидии:

к представителю территориальной общины или в ЦНАП,

в орган социальной защиты населения,

отправить документы через "Укрпочту",

онлайн на сайте Минсоцполитики (для этого нужно иметь электронные средства идентификации - цифровую подпись).

В ведомстве также обратили внимание, что вопрос выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг находятся "на постоянном особом контроле правительства и руководства министерства социальной политики". И накануне старта отопительного сезона они проводят постоянный мониторинг ситуации по начислению таких льгот в регионах.