В Україні запускають нову систему призначення соцдопомоги: що зміниться

Зазначається, що запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) дозволить скоротити час очікування з моменту подачі заяви до отримання допомоги з 1,1,5 місяця, як це відбувається зараз, до 1-2 днів.

У відомстві провели презентацію ЄІССС і пояснили різницю між нинішньою і новою системами.

Як відбувається призначення та отримання соцдопомоги сьогодні

Громадяни несуть пакет документів до виконавчого органу територіальної громади або у ЦНАП

Там документи приймають, сканують, перевіряють і вносять в електронну систему

Інформація про заявника кілька разів передається від однієї установи до іншої (у різних випадках це може бути до 5 органів влади)

Очікувати призначення допомоги доводиться до півтора місяця.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що при даній організації "висока вірогідність помилок через "людський фактор" та технічних збоїв, які дорого коштують і державі, і людям".

Процедура призначення соцдопомоги в Україні (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як змінюється процедура при ЕІССС

Потрібно подати заяву до виконавчого органу тергромади або у ЦНАП, або не виходячи з дому за допомогою порталу "Дія"

Перевірки даних та визначення права на надання соцдопомоги, формування платіжних документів відбувається в автоматичному режимі. Обробкою справи займаються 3 фахівці замість 9-10

Отримати допомогу можна через кілька днів.

Отримати соцдопомогу після запуску ЄІССС буде простіше (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)