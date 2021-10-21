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В Україні запускають нову систему призначення соцдопомоги: що зміниться

Автор: Володимир Костирін

В Україні впроваджують нову систему призначення соціальної допомоги - тепер заявку на надання виплат від держави можна подавати онлайн, а сам процес перевірки даних, визначення права на допомогу та формування платіжних документів переводять в автоматичний режим.

Про це 21 жовтня передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.

Зазначається, що запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) дозволить скоротити час очікування з моменту подачі заяви до отримання допомоги з 1,1,5 місяця, як це відбувається зараз, до 1-2 днів.

У відомстві провели презентацію ЄІССС і пояснили різницю між нинішньою і новою системами.

Як відбувається призначення та отримання соцдопомоги сьогодні

  • Громадяни несуть пакет документів до виконавчого органу територіальної громади або у ЦНАП
  • Там документи приймають, сканують, перевіряють і вносять в електронну систему
  • Інформація про заявника кілька разів передається від однієї установи до іншої (у різних випадках це може бути до 5 органів влади)
  • Очікувати призначення допомоги доводиться до півтора місяця.

У Мінсоцполітики звернули увагу, що при даній організації "висока вірогідність помилок через "людський фактор" та технічних збоїв, які дорого коштують і державі, і людям".

Процедура призначення соцдопомоги в Україні (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Як змінюється процедура при ЕІССС

  • Потрібно подати заяву до виконавчого органу тергромади або у ЦНАП, або не виходячи з дому за допомогою порталу "Дія"
  • Перевірки даних та визначення права на надання соцдопомоги, формування платіжних документів відбувається в автоматичному режимі. Обробкою справи займаються 3 фахівці замість 9-10
  • Отримати допомогу можна через кілька днів.

Отримати соцдопомогу після запуску ЄІССС буде простіше (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Мінсоцполітики України пояснили, хто може розраховувати на субсидію в 10 тисяч гривень.

Додамо, перед цим чиновники розповіли, за що українців позбавлятимуть субсидії, та як усіх заявників на допомогу перевірятимуть через Єдиний реєстр боржників.

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Міністерство соціальної політики