В Україні запускають нову систему призначення соцдопомоги: що зміниться
В Україні впроваджують нову систему призначення соціальної допомоги - тепер заявку на надання виплат від держави можна подавати онлайн, а сам процес перевірки даних, визначення права на допомогу та формування платіжних документів переводять в автоматичний режим.
Про це 21 жовтня передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.
Зазначається, що запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) дозволить скоротити час очікування з моменту подачі заяви до отримання допомоги з 1,1,5 місяця, як це відбувається зараз, до 1-2 днів.
У відомстві провели презентацію ЄІССС і пояснили різницю між нинішньою і новою системами.
Як відбувається призначення та отримання соцдопомоги сьогодні
- Громадяни несуть пакет документів до виконавчого органу територіальної громади або у ЦНАП
- Там документи приймають, сканують, перевіряють і вносять в електронну систему
- Інформація про заявника кілька разів передається від однієї установи до іншої (у різних випадках це може бути до 5 органів влади)
- Очікувати призначення допомоги доводиться до півтора місяця.
У Мінсоцполітики звернули увагу, що при даній організації "висока вірогідність помилок через "людський фактор" та технічних збоїв, які дорого коштують і державі, і людям".
Процедура призначення соцдопомоги в Україні (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Як змінюється процедура при ЕІССС
- Потрібно подати заяву до виконавчого органу тергромади або у ЦНАП, або не виходячи з дому за допомогою порталу "Дія"
- Перевірки даних та визначення права на надання соцдопомоги, формування платіжних документів відбувається в автоматичному режимі. Обробкою справи займаються 3 фахівці замість 9-10
- Отримати допомогу можна через кілька днів.
Отримати соцдопомогу після запуску ЄІССС буде простіше (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно в Мінсоцполітики України пояснили, хто може розраховувати на субсидію в 10 тисяч гривень.
Додамо, перед цим чиновники розповіли, за що українців позбавлятимуть субсидії, та як усіх заявників на допомогу перевірятимуть через Єдиний реєстр боржників.