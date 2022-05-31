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В Украине запретят курить электронные сигареты в общественных местах: где именно и когда

Фото: электронные сигареты будет нельзя курить в общественных местах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине электронные сигареты были приравнены к обычным решением Верховной Рады в прошлом декабре, и определенные пункты закона - о запрете их рекламы и курении в общественных местах - должны вступать в силу в разное время. Первая норма заработает уже летом.

Об этом во вторник рассказала народный депутат Лада Булах в своем Facebook.

Высказалась о вступлении в силу норм антитабачного закона (№1978-ІХ) она как раз 31 мая, во Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здоровья.

Так, уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами, отметила Булах.

"Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем", - подчеркивает председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.

Таким образом курить электронные сигареты (как и обычные) будет запрещено:

  • в лифтах и ​​таксофонах;
  • в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях объектов культурного назначения;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
  • в помещениях общежитий;
  • на детских площадках;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
  • на вокзалах и станциях;
  • на остановках маршрутных транспортных средств.

Также запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

"Следующими вступят в силу нормы, запрещающие рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажа сигарет и жидкостей к Е-сигаретам с ароматизаторами", - добавила нардеп.

Ранее сообщалось, что в Украине разрешили временную продажу импортных сигарет с маркировкой государств-членов ЕС.

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