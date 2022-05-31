В Україні заборонять курити електронні сигарети в громадських місцях: де саме і коли

В Україні електронні сигарети були прирівняні до звичайних рішенням Верховної Ради у минулому грудні, і певні пункти закону - про заборону їх реклами та куріння в громадських місцях - повинні набрати чинності в різний час. Перша норма запрацює вже влітку.
Про це у вівторок розповіла народний депутат Лада Булах у своєму Facebook.
Висловилася про набрання чинності норм антитютюнового закону (№1978-ІХ) вона саме 31 травня, у Всесвітній день без тютюну, заснований Всесвітньою організацією здоров'я.
Так, вже з 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагріву тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами, зазначила Булах.
"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - наголошує голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІДом та соціально небезпечними захворюваннями Комітету ВРУ з питань здоров'я нації.
Таким чином курити електронні сигарети (як і звичайні) буде заборонено:
Також забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
"Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.", - додала нардеп.
Раніше повідомлялося, що в Україні дозволили тимчасовий продаж імпортних сигарет з маркуванням держав-членів ЄС.