В Украине запретили платежные карты банков РФ и Беларуси

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Беларуси, теперь не работают в Украине.

Об этом сообщила пресслужба Национального банка.

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Украины. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – сказал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Также запрещается принимать в Украине платежные карты, эмитированные банками этих стран – в частности, осуществлять переводы, расчеты и выдачу наличных денег.

Отныне запрещено зачисление средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Беларуси.

Запрет вступил в силу с 01 марта 2022 года.

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