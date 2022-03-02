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В Украине запретили платежные карты банков РФ и Беларуси

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Среда 02 марта 2022 20:16
В Украине запретили платежные карты банков РФ и Беларуси Платежные карты банков РФ и Белоруссии запретили в Украине
Автор: Татьяна Самарук

Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Беларуси, теперь не работают в Украине.

Об этом сообщила пресслужба Национального банка.

Запрет вступил в силу с 01 марта 2022 года.

Отныне запрещено зачисление средств на счета клиентов - физических лиц по переводам, инициированным с использованием платежных карт банков РФ и Беларуси.

Также запрещается принимать в Украине платежные карты, эмитированные банками этих стран – в частности, осуществлять переводы, расчеты и выдачу наличных денег.

"Финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины должна быть остановлена. Украины. Карточки банков государств-агрессоров не будут работать в Украине, также враг больше не сможет посылать на них средства для террористов и их сторонников. Запрет приема карт банков России и Беларуси является нашим очередным шагом в финансовой обороне Украины", – сказал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как снять наличные без банкоматов.

Также мы писали, что офис президента призвал рассчитываться карточками.

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