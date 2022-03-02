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В Україні заборонили платіжні картки банків РФ та Білорусі

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Середа 02 березня 2022 20:16
В Україні заборонили платіжні картки банків РФ та Білорусі Платіжні картки банків РФ та Білорусі заборонили в Україні
Автор: Тетяна Самарук

Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Білорусі, відтепер не працюють в Україні.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Заборона вступила в силу з 01 березня 2022 року.

То відтепер заборонено зарахування коштів на рахунки клієнтів - фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток банків РФ та Білорусі.

Також забороняється приймати в Україні платіжні картки, емітовані банками цих країн - зокрема, здійснювати перекази, розрахунки та видачу готівки.

"Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України", – сказав заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як зняти готівку без банкоматів.

Також ми писали, що офіс президента закликав розраховуватися картками.

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