В Украине запретили пластиковые пакеты: как это работает в других странах

В Украине запретили использование пластиковых пакетов и ввели штрафы за несоблюдение этого правила.
В нашем материале мы расскажем, какие страны уже запретили использование пакетов и какие штрафы там существуют.
Законопроект №2051-1 запрещает использование:
Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.
Первой европейской страной отказавшейся от полиэтилена в 2011 году, стала Италия. В Дании и Ирландии вместо пластиковых пакетов людям раздают бумажные.
Далее следует Новая Зеландия, там такие пакеты запретили в 2019 году.
Магазины в Германии, которые раздают или продают покупателям полиэтиленовые пакеты, должны платить налог на переработку.
В Кению, например, вообще нельзя ввозить пластиковые пакеты. Даже пакет из Duty Free вам нужно оставить в аэропорту, иначе грозит штраф за кулек от $19 000, а злостных нарушителей ждет тюремный срок до 4 лет.
В ЮАР за продажу пакетов человеку грозит 10 лет лишения свободы.
Гаваи в США стали первым штатом, где отказались от использования полиэтиленовых пакетов.
Также запрещено пользовать полиэтиленовые пакеты в Бельгии. Такие же запреты действуют и в ряде штатов Индии, Сингапуре и Бангладеш.
Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Раде приступили к доработке закона №2051-1 о запрете пластиковых пакетов.