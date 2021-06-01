В Украине запретили пластиковые пакеты: как это работает в других странах

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Кто запретил пакеты первым

Первой европейской страной отказавшейся от полиэтилена в 2011 году, стала Италия. В Дании и Ирландии вместо пластиковых пакетов людям раздают бумажные.

Далее следует Новая Зеландия, там такие пакеты запретили в 2019 году.

Магазины в Германии, которые раздают или продают покупателям полиэтиленовые пакеты, должны платить налог на переработку.

В Кению, например, вообще нельзя ввозить пластиковые пакеты. Даже пакет из Duty Free вам нужно оставить в аэропорту, иначе грозит штраф за кулек от $19 000, а злостных нарушителей ждет тюремный срок до 4 лет.

В ЮАР за продажу пакетов человеку грозит 10 лет лишения свободы.

Гаваи в США стали первым штатом, где отказались от использования полиэтиленовых пакетов.

Также запрещено пользовать полиэтиленовые пакеты в Бельгии. Такие же запреты действуют и в ряде штатов Индии, Сингапуре и Бангладеш.