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В Раде приступили к доработке закона о запрете пластиковых пакетов

Украина, Пятница 20 ноября 2020 14:39
В Раде приступили к доработке закона о запрете пластиковых пакетов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде приступили к доработке закона о запрете пластиковых пакетов. Речь идет о законопроекте №2051-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Состоялась дискуссия о путях подготовки к рассмотрению на сессии Верховной рады законопроекта № 2051-1. По ее результатам было поручено народным депутатам Игорю Кривошееву и Кириллу Нестеренко организовать подготовку указанного законопроекта в рамках подкомитета по вопросам государственной политики в сфере обращения с отходами", - указано в сообщении.

Напомним, 3 ноября парламент отправил на повторное второе чтение законопроект №2051-1, который предлагает запретить пластиковые пакеты с 2022 года. За это решение проголосовали 290 нардепов.

Как писало РБК-Украина, за основу документ приняли осенью прошлого года. Тогда его поддержали 365 парламентариев.

Добавим, в сентябре 2019 года Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ анонсировало, что в Украине в общественных местах планируют установить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок.

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