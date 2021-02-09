ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов сообщил, когда 100% украинцев смогут получить доступ к вакцине от COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 08:27
Степанов сообщил, когда 100% украинцев смогут получить доступ к вакцине от COVID-19 Максим Степанов сделал заявление для украинцев (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доступ к вакцине от коронавируса получит 100% населения Украины, просто не в одно время. Практически все люди в стране смогут привиться до конца 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По словам министра, Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тыс. человек. В Украине через неделю стартует первый этап вакцинации от COVID-19. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля - это не означает 1 марта", - сказал Степанов.

Напомним, Украина договорилась о поставках 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что вакцины уже в ближайшее время поступят в Украину.

Вакцинация в Украине должна начаться ровно через неделю.

Кстати, ранее Степанов уже говорил, что в Украине планируют провакцинировать от коронавируса минимум 60% граждан. Сначала будут группы риска.

Как мы писали ранее, эксперт рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

Также мы писали, что ученые объяснили, почему можно повторно заразиться COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Максим Степанов
LITE
Снег продолжит засыпать Украину: в каких областях разгуляется непогода
Снег продолжит засыпать Украину: в каких областях разгуляется непогода