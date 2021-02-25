Як в Україні записатися на вакцинацію від COVID-19 і скільки чекати на щеплення

В Україні записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу можна з 1 березня. Зробити це можна через мобільний додаток "Дія", зателефонувавши до контакт-центру МОЗ, або через сімейного лікаря.

Яка процедура передбачена і коли можна буде отримати щеплення - у матеріалі Styler

Вакцинація від COVID-10 стартувала в Україні 24 лютого, і в першу чергу, відповідно до Національного плану, щеплення роблять медичним працівникам і персоналу лікарень, в яких надають стаціонарну допомогу хворим на COVID-19; а також літнім громадянам з груп ризику.

Як пояснили в міністерстві охорони здоров'я, бажаючі отримати укол з антитілами, які не потрапляють до вищевказаної пріоритетної категорії, можуть з початку весни реєструватися онлайн на щеплення.

Заступник глави МОЗ з питань цифровізації Ярослав Кучер пояснив в ефірі одного з телеканалів, що опція доступна для осіб з пріоритетних груп, у віці 18-59 років.

Як стати на чергу за щепленням

на порталі "Дія" (https://diia.gov.ua) або в мобільному додатку "Дія" (функціонал для запису на вакцинацію буде підключений до системи eHealth)

можна зателефонувати на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я (тел.: 0 800 60 20 19) і попросити оператора внести ваші дані в базу

звернутися щодо запису в чергу на вакцину до сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація.

Відомості про те, що людині зробили щеплення від COVID-19, будуть зберігатися в реєстрі вакцинації. Також вакцинованому видадуть відповідний сертифікат (документ, серед іншого, знадобиться при в'їзді за кордон).

Як буде "просуватися" черга

За словами Кучера, МОЗ зможе інформувати певні групи населення в міру надходження щеплення в залежності від регіону про можливість записатися на конкретний час і місце для вакцинації. Тож в залежності від того, до якої групи ви належите, буде зрозуміла й швидкість, коли вас запросять на щеплення.

Важливо зазначити, що Всеукраїнська черга формуватиметься з тих бажаючих, вакцинація яких повинна початися на 5-му етапі імунізації, тобто вже восени.

Як запевнив глава МОЗ Максим Степанов, практично всі українці зможуть прищепитися до кінця 2021 року.

Робити щеплення від коронавірусу в державних клініках будуть безплатно. Яка вартість вакцини буде в приватних клініках - невідомо.

Зауважимо також, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною.

Чим вакцинують українців

За словами міністра охорони здоров'я Степанова, Україна отримала препарат з Індії від "визнаного в світі виробника" - британсько-шведської компанії AstraZeneca (CoviShield), і ця вакцина відповідає стандартам безпеки і якості та широко використовується країнами Європи і світу.

"Науковці дійшли висновків, що вакцини дієві та безпечні. Препарат уже отримав дозвіл на застосування в екстрених умовах", - заявив чиновник.

Звернемо увагу, що глава компанії Crown Agents Тетяна Коротченко, яка була посередником при закупівлі вакцин для України, наголосила на брифінгу, що індійську вакцину не можна називати AstraZeneca, та пояснила, у чому різниця з британським препаратом.

Крім того, у МОЗ домовилися про додаткові партії вакцини американської NovaVax і попередньо законтрактували вакцини інших виробників (індійський "Коваксин" від компанії Bharat Biotech).

Також Україна очікує такі поставки вакцин:

Pfizer - понад 100 тисяч доз.

Sinovac - близько 2 мільйони доз.

AstraZeneca (CoviShield) - майже 4 мільйони доз.

NovaVax - 15 мільйонів доз з терміном поставки орієнтовно в липні 2021 року.

Додамо, що Міністерство вирішило створити окремий інформаційний портал про вакцинацію, де кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу підготовки персоналу і про самі вакцини.

Які етапи вакцинації

Перша партія доз - 500 тисяч - прибула до України 23 лютого. Сьогодні препарат розвезуть по всіх областях.

На першому етапі щеплення зроблять 367 тисячам людей (медикам і персоналу COVID-лікарень). Вакцинувати будуть спеціальні мобільні бригади.

На другому - вакцинують близько 3 мільйонів людей (лікарів та працівників будинків престарілих). Тепер щепитися можна буде також через мережу первинної медичної допомоги.

На третьому - вакцинують близько 7 мільйонів громадян (групи ризику, працівники соціальних сфер, поліцейські, бійці ДСНС, прикордонники та військові ЗСУ).

На четвертому етапі - близько 11 мільйонів людей (групи ризику, співробітники в'язниць і колоній, засуджені).

На п'ятому - всіх інших українців.

У Кабінеті міністрів також оприлюднили календарний план вакцинації, який складається з 5 етапів дев'яти груп населення.

Календарний план з безкоштовної вакцинації від COVID-19 на 2021 рік (фото: kmu.gov.ua)