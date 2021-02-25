Почему индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca? В чем разница с британским препаратом

В среду, 24 февраля, в Украине началась вакцинация индийским препаратом CoviShield. При этом украинцев попросили не путать брендовый препарат AstraZeneca с вакциной из Индии.

Об этом во время брифинга заявила глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, которая была посредником при закупке вакцин для Украины, сообщает " Апостроф ".

"Этот препарат производится по лицензии непосредственно индийским Институтом сывороток. А компания AstraZeneca никакой ответственности за него не несет и выходящего контроля качества не обеспечивает", - заявила она.

Сходство этих двух вакцин заключается в том, что их основа - аденовирус шимпанзе. Ученые ослабили этот вирус и модифицировали его таким образом, чтобы он имел большое сходство с COVID-19. При этом данный вирус не опасен для людей, он производит шиповидный вирусный белок, который помогает формировать иммунитет.

Во время вакцинации вводить необходимо две дозы. При этом интервал между ними должен составлять от 4 до 12 недель.

CoviShield - фактически аналог AstraZeneca. В 2020 году AstraZeneca подписала договор с Serum Institute of India на производство вакцины от COVID-19. Отметим, что выпуском вакцины AstraZeneca также занимается компания AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

Вакцина от AstraZeneca прошла клинические испытания, и они показали, что эффективность британской вакцины составляет 90%. Что же касается индийской вакцины, то этот вопрос открыт.