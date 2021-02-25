ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Почему индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca? В чем разница с британским препаратом

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 07:17
Почему индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca? В чем разница с британским препаратом Индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca (фото: Getty Image)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 24 февраля, в Украине началась вакцинация индийским препаратом CoviShield. При этом украинцев попросили не путать брендовый препарат AstraZeneca с вакциной из Индии.

Об этом во время брифинга заявила глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, которая была посредником при закупке вакцин для Украины, сообщает "Апостроф".

"Этот препарат производится по лицензии непосредственно индийским Институтом сывороток. А компания AstraZeneca никакой ответственности за него не несет и выходящего контроля качества не обеспечивает", - заявила она.

Сходство этих двух вакцин заключается в том, что их основа - аденовирус шимпанзе. Ученые ослабили этот вирус и модифицировали его таким образом, чтобы он имел большое сходство с COVID-19. При этом данный вирус не опасен для людей, он производит шиповидный вирусный белок, который помогает формировать иммунитет.

Во время вакцинации вводить необходимо две дозы. При этом интервал между ними должен составлять от 4 до 12 недель.

CoviShield - фактически аналог AstraZeneca. В 2020 году AstraZeneca подписала договор с Serum Institute of India на производство вакцины от COVID-19. Отметим, что выпуском вакцины AstraZeneca также занимается компания AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи.

Вакцина от AstraZeneca прошла клинические испытания, и они показали, что эффективность британской вакцины составляет 90%. Что же касается индийской вакцины, то этот вопрос открыт.

Напомним, первые вакцинированные от COVID-19 украинцы рассказали о своих впечатлениях.

Ранее юрист ответил на вопрос о принудительной вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь вакцина от коронавируса Коронавирус
LITE
Ранней весны и близко не будет, как и жары в мае: синоптик обновил прогноз
Ранней весны и близко не будет, как и жары в мае: синоптик обновил прогноз