В Украине заметно уменьшилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине помидоры в супермаркетах подешевели. В частности, по состоянию на 21 августа, килограмм красных томатов в среднем стоит 41,4 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
Так, цена 41,4 грн на целых 14,68 грн меньше, чем в июле, когда среднемесячная цена составляла 56,08 грн.
Отмечается, что в отдельных сетях супермаркетов цена на красные помидоры (за 1 кг) составляет:
Также заметно уменьшилась цена и на другие виды томатов. Розовые - на 24,93 грн/кг, с 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.
Кроме того, в супермаркетах такие помидоры продают по цене:
Популярные и любимые среди украинцев помидоры сливки упали в цене на 21,84 грн/кг - с 70,08 грн до 48,24 грн.
В супермаркетах они стоят:
Специалисты выделили следующие текущие средние цены на овощи:
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