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В Украине заметно уменьшилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине уменьшилась цена на помидоры (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине помидоры в супермаркетах подешевели. В частности, по состоянию на 21 августа, килограмм красных томатов в среднем стоит 41,4 грн.

Об этом сообщает "Минфин".

Так, цена 41,4 грн на целых 14,68 грн меньше, чем в июле, когда среднемесячная цена составляла 56,08 грн.

Отмечается, что в отдельных сетях супермаркетов цена на красные помидоры (за 1 кг) составляет:

  • Auchan - 40,9 грн;
  • Novus - 39,99 грн;
  • Varus - 34,9 грн;
  • Megamarket - 49,8 грн.

Также заметно уменьшилась цена и на другие виды томатов. Розовые - на 24,93 грн/кг, с 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.

Кроме того, в супермаркетах такие помидоры продают по цене:

  • Auchan - 44,9 грн/кг;
  • Novus - 52,99 грн/кг;
  • Metro - 39,9 грн/кг.

Популярные и любимые среди украинцев помидоры сливки упали в цене на 21,84 грн/кг - с 70,08 грн до 48,24 грн.

В супермаркетах они стоят:

  • Metro - 42,9 грн/кг;
  • Auchan - 48,9 грн/кг;
  • Varus - 44,9 грн/кг;
  • Novus - 48,99 грн/кг;
  • Megamarket - 55,5 грн/кг.

Цены на другие овощи

Специалисты выделили следующие текущие средние цены на овощи:

  • капуста молодая - 35,47 грн/кг;
  • картофель молодой - 13,92 грн/кг;
  • лук белый - 59,90 грн/кг;
  • морковь - 31,82 грн/кг;
  • огурцы - 32,99 грн/кг;
  • свекла - 14,70 грн/кг;
  • чеснок - 100,20 грн/кг;
  • чеснок молодой - 93,90 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что на рынках Украины выросла цена на лук.

Также эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.

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помидоры