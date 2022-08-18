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На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит

Новина українською →
Четверг 18 августа 2022 16:38
На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит В Украине выросла цена на лук (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине на рынках наблюдается резкий рост цен на лук. В частности, такая ситуация произошла из-за сильных дождей.

Об этом сообщает EastFruit.

Почему выросла цена

По словам фермеров, это связано с задержкой в проведении уборки лука, которая произошла из-за сильных дождей, в результате чего ее предложение на рынке заметно сократилось.

Также спрос на лук удерживается на достаточно высоком уровне, что позволяет фермерам пересматривать цену на продукцию в сторону повышения.

Какова цена

Отмечается, что пока лук поступает в продажу по 24-27 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Итак, на сегодня стоимость лука в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 18 августа цены на лук в супермаркетах значительно выше. Как показал мониторинг, цены такие:

В "Сильпо" лук репчатый ранний стоит 31 грн / кг.

На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит

Цена на лук в супермаркете "Сильпо" (скрин)

В "АТБ" за лук придется заплатить 29,99 грн/кг.

На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит

Цена на лук в супермаркете "АТБ" (скрин)

Дороже всего лук стоит в супермаркете "Novus" - 34,99 грн / кг.

На рынках Украины выросла цена на популярный овощ: сколько стоит

Цена на лук в супермаркете "Novus" (скрин)

Ранее мы сообщали, что в Украине подорожала белокочанная капуста.

Также Эксперт назвал продукты, которые подорожают к концу года.

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