В Україні помітно зменшилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні помідори у супермаркетах здешевшали. Зокрема, станом на 21 серпня, кілограм червоних томатів у середньому коштує 41,4 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
Так, ціна 41,4 грн на цілих 14,68 грн менше, ніж у липні, коли середньомісячна ціна їх становила 56,08 грн.
Зазначається, що в окремих мережах супермаркетів ціна на червоні помідори (за 1 кг) становить:
Також помітно зменшилась ціна й на інші види томатів. Рожеві - на 24,93 грн/кг, із 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.
Окрім того, у супермаркетах такі помідори продають за ціною:
Популярні та улюблені серед українців помідори сливки впали у ціні на 21,84 грн/кг - із 70,08 грн до 48,24 грн.
У супермаркетах вони коштують:
Фахівці виділили такі поточні середні ціни на овочі:
Раніше ми повідомляли, що на ринках України зросла ціна на цибулю.
Також експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.