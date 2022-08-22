В Украине заметно уменьшилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине помидоры в супермаркетах подешевели. В частности, по состоянию на 21 августа, килограмм красных томатов в среднем стоит 41,4 грн.

Об этом сообщает "Минфин" .

Так, цена 41,4 грн на целых 14,68 грн меньше, чем в июле, когда среднемесячная цена составляла 56,08 грн.

Отмечается, что в отдельных сетях супермаркетов цена на красные помидоры (за 1 кг) составляет:

Auchan - 40,9 грн;

Novus - 39,99 грн;

Varus - 34,9 грн;

Megamarket - 49,8 грн.

Также заметно уменьшилась цена и на другие виды томатов. Розовые - на 24,93 грн/кг, с 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.

Кроме того, в супермаркетах такие помидоры продают по цене:

Auchan - 44,9 грн/кг;

Novus - 52,99 грн/кг;

Metro - 39,9 грн/кг.

Популярные и любимые среди украинцев помидоры сливки упали в цене на 21,84 грн/кг - с 70,08 грн до 48,24 грн.

В супермаркетах они стоят:

Metro - 42,9 грн/кг;

Auchan - 48,9 грн/кг;

Varus - 44,9 грн/кг;

Novus - 48,99 грн/кг;

Megamarket - 55,5 грн/кг.

Цены на другие овощи

Специалисты выделили следующие текущие средние цены на овощи: