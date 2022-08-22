В Украине заметно уменьшилась цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит
В Украине помидоры в супермаркетах подешевели. В частности, по состоянию на 21 августа, килограмм красных томатов в среднем стоит 41,4 грн.
Об этом сообщает "Минфин".
Так, цена 41,4 грн на целых 14,68 грн меньше, чем в июле, когда среднемесячная цена составляла 56,08 грн.
Отмечается, что в отдельных сетях супермаркетов цена на красные помидоры (за 1 кг) составляет:
- Auchan - 40,9 грн;
- Novus - 39,99 грн;
- Varus - 34,9 грн;
- Megamarket - 49,8 грн.
Также заметно уменьшилась цена и на другие виды томатов. Розовые - на 24,93 грн/кг, с 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.
Кроме того, в супермаркетах такие помидоры продают по цене:
- Auchan - 44,9 грн/кг;
- Novus - 52,99 грн/кг;
- Metro - 39,9 грн/кг.
Популярные и любимые среди украинцев помидоры сливки упали в цене на 21,84 грн/кг - с 70,08 грн до 48,24 грн.
В супермаркетах они стоят:
- Metro - 42,9 грн/кг;
- Auchan - 48,9 грн/кг;
- Varus - 44,9 грн/кг;
- Novus - 48,99 грн/кг;
- Megamarket - 55,5 грн/кг.
Цены на другие овощи
Специалисты выделили следующие текущие средние цены на овощи:
- капуста молодая - 35,47 грн/кг;
- картофель молодой - 13,92 грн/кг;
- лук белый - 59,90 грн/кг;
- морковь - 31,82 грн/кг;
- огурцы - 32,99 грн/кг;
- свекла - 14,70 грн/кг;
- чеснок - 100,20 грн/кг;
- чеснок молодой - 93,90 грн/кг.
Ранее мы сообщали, что на рынках Украины выросла цена на лук.
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