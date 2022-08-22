В Україні помітно зменшилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує
В Україні помідори у супермаркетах здешевшали. Зокрема, станом на 21 серпня, кілограм червоних томатів у середньому коштує 41,4 грн.
Про це повідомляє "Мінфін".
Так, ціна 41,4 грн на цілих 14,68 грн менше, ніж у липні, коли середньомісячна ціна їх становила 56,08 грн.
Зазначається, що в окремих мережах супермаркетів ціна на червоні помідори (за 1 кг) становить:
- Auchan - 40,9 грн;
- Novus - 39,99 грн;
- Varus -34,9 грн;
- Megamarket - 49,8 грн.
Також помітно зменшилась ціна й на інші види томатів. Рожеві - на 24,93 грн/кг, із 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.
Окрім того, у супермаркетах такі помідори продають за ціною:
- Auchan - 44,9 грн/кг;
- Novus - 52,99 грн/кг;
- Metro - 39,9 грн/кг.
Популярні та улюблені серед українців помідори сливки впали у ціні на 21,84 грн/кг - із 70,08 грн до 48,24 грн.
У супермаркетах вони коштують:
- Metro - 42,9 грн/кг;
- Auchan - 48,9 грн/кг;
- Varus - 44,9 грн/кг;
- Novus - 48,99 грн/кг;
- Megamarket - 55,5 грн/кг.
Ціни на інші овочі
Фахівці виділили такі поточні середні ціни на овочі:
- капуста молода - 35,47 грн/кг;
- картопля молода - 13,92 грн/кг;
- цибуля біла - 59,90 грн/кг;
- морква - 31,82 грн/кг;
- огірки - 32,99 грн/кг;
- буряк - 14,70 грн/кг;
- часник - 100,20 грн/кг;
- часник молодий - 93,90 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що на ринках України зросла ціна на цибулю.
Також експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.