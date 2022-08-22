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В Україні помітно зменшилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

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Понеділок 22 серпня 2022 12:35
В Україні помітно зменшилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує В Україні зменшилась ціна на помідори (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні помідори у супермаркетах здешевшали. Зокрема, станом на 21 серпня, кілограм червоних томатів у середньому коштує 41,4 грн.

Про це повідомляє "Мінфін".

Так, ціна 41,4 грн на цілих 14,68 грн менше, ніж у липні, коли середньомісячна ціна їх становила 56,08 грн.

Зазначається, що в окремих мережах супермаркетів ціна на червоні помідори (за 1 кг) становить:

  • Auchan - 40,9 грн;
  • Novus - 39,99 грн;
  • Varus -34,9 грн;
  • Megamarket - 49,8 грн.

Також помітно зменшилась ціна й на інші види томатів. Рожеві - на 24,93 грн/кг, із 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.

Окрім того, у супермаркетах такі помідори продають за ціною:

  • Auchan - 44,9 грн/кг;
  • Novus - 52,99 грн/кг;
  • Metro - 39,9 грн/кг.

Популярні та улюблені серед українців помідори сливки впали у ціні на 21,84 грн/кг - із 70,08 грн до 48,24 грн.

У супермаркетах вони коштують:

  • Metro - 42,9 грн/кг;
  • Auchan - 48,9 грн/кг;
  • Varus - 44,9 грн/кг;
  • Novus - 48,99 грн/кг;
  • Megamarket - 55,5 грн/кг.

Ціни на інші овочі

Фахівці виділили такі поточні середні ціни на овочі:

  • капуста молода - 35,47 грн/кг;
  • картопля молода - 13,92 грн/кг;
  • цибуля біла - 59,90 грн/кг;
  • морква - 31,82 грн/кг;
  • огірки - 32,99 грн/кг;
  • буряк - 14,70 грн/кг;
  • часник - 100,20 грн/кг;
  • часник молодий - 93,90 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, що на ринках України зросла ціна на цибулю.

Також експерт назвав продукти, які подорожчають до кінця року.

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