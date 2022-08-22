В Україні помітно зменшилась ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує

В Україні помідори у супермаркетах здешевшали. Зокрема, станом на 21 серпня, кілограм червоних томатів у середньому коштує 41,4 грн.

Про це повідомляє "Мінфін" .

Так, ціна 41,4 грн на цілих 14,68 грн менше, ніж у липні, коли середньомісячна ціна їх становила 56,08 грн.

Зазначається, що в окремих мережах супермаркетів ціна на червоні помідори (за 1 кг) становить:

Auchan - 40,9 грн;

Novus - 39,99 грн;

Varus -34,9 грн;

Megamarket - 49,8 грн.

Також помітно зменшилась ціна й на інші види томатів. Рожеві - на 24,93 грн/кг, із 70,86 грн/кг до 45,93 грн/кг.

Окрім того, у супермаркетах такі помідори продають за ціною:

Auchan - 44,9 грн/кг;

Novus - 52,99 грн/кг;

Metro - 39,9 грн/кг.

Популярні та улюблені серед українців помідори сливки впали у ціні на 21,84 грн/кг - із 70,08 грн до 48,24 грн.

У супермаркетах вони коштують:

Metro - 42,9 грн/кг;

Auchan - 48,9 грн/кг;

Varus - 44,9 грн/кг;

Novus - 48,99 грн/кг;

Megamarket - 55,5 грн/кг.

Ціни на інші овочі

Фахівці виділили такі поточні середні ціни на овочі: