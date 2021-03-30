Когда в Украине закончиться отопительный сезон: названы даты

Отопительный сезон в Украине 2020/21 приближается к завершению. Днепр – первый большой город, который отключит отопление в этом сезоне. Также даты отключения тепла уже назвали Кропивницкий и Харьков.

Об этом сообщает " 24 канал ".

Днепр

Согласно проекту, днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации готовы закончить отопительный сезон 1 апреля.

Кропивницкий

Городской совет решил завершить отопительный сезон на следующий день после того, как в течение 3 дней среднесуточная температура будет выше +8 градусов. При этом отопление отключат не позднее 15 апреля.

Харьков

Отопление в городе планируют завершить 15 апреля. Но эта дата может сдвинуться, если погода будет холодной.

Суммы

Глава города Александр Лысенко поручил рассмотреть вопрос досрочного завершения отопительного сезона. При этом точная дата отключения батарей от тепла пока неизвестна.

Ожидается, что на этой неделе днем температура будет выше +15, поэтому мэр города требует от местных служб разобраться с ситуацией.