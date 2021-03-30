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Коли в Україні закінчиться опалювальний сезон: названі дати

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 07:28
Коли в Україні закінчиться опалювальний сезон: названі дати Фото: опалювальний сезон в Україні завершується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Опалювальний сезон в Україні 2020/21 наближається до завершення. Дніпро - перше велике місто, яке відключить опалення у цьому сезоні. Також дати відключення тепла вже назвали Кропивницький і Харків.

Про це повідомляє "24 канал".

Дніпро

Згідно з проєктом, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації готові закінчити опалювальний сезон 1 квітня.

Кропивницький

Міська рада вирішила завершити опалювальний сезон на наступний день після того, як протягом 3 днів середньодобова температура буде вище +8 градусів. При цьому опалення відключать не пізніше 15 квітня.

Харків

Опалення в місті планують завершити 15 квітня. Але ця дата може зрушитися, якщо погода буде холодною.

Суми

Голова міста Олександр Лисенко доручив розглянути питання дострокового завершення опалювального сезону. При цьому точна дата відключення батарей від тепла поки невідома.

Очікується, що цього тижня вдень температура буде вище +15, тому мер міста вимагає від місцевих служб розібратися з ситуацією.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко зробив заяву щодо завершення опалювального сезону в столиці.

Ми також писали про те, що експерт розповіла, як можна знизити тарифи на опалення.

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