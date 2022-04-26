Когда в Украине закончится мобилизация и кого точно не призовут

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлена всеобщая мобилизация указом № 69/202 президента Владимира Зеленского.

В материале Styler читайте, когда она закончится и кто под нее точно не попадет.

Сколько продлится мобилизация в Украине

Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. № 69/202, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории государства.

То есть, мобилизация в Украине 2022 закончится 24 мая. Но эта дата может измениться в зависимости от ситуации.

Сколько волн мобилизации в Украине

Закон Верховной Рады Украины "‎О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап – военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап – мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.

Кто имеет право на отсрочку

По закону о всеобщей мобилизации, к призыву подлежат все граждане Украины от 18 до 60 лет. В основном – это мужчины, но могут быть мобилизованы женщины, которые состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям.

Также есть перечь исключений и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва – их определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основные категории такие:

признанные непригодными к службе по решению медкомиссии

мужчины и женщины, которые были на период военных действий забронированы за органами государственной власти

родители троих и более детей

отцы-одиночки и матери-одиночки

родители ребенка с инвалидностью

опекуны ребенка-сироты

народные депутаты

опекуны недееспособных лиц

Кого призывать в армию не будут

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)

мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет

мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)

мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы

мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены)

которые были признаны инвалидами I-II группы

лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода

те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)

попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным

народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма

а также работники определенных органов:

военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;

ВСУ

Министерство обороны Украины

Службы безопасности Украины

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

Национальная гвардия Украины

Службы внешней разведки

Национальная полиция Украины

Государственная пограничная служба Украины

Национальная гвардия Украины

Национального антикоррупционного бюро

налоговой милиции

Управление государственной охраны Украины

Государственное бюро расследований

Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях: