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Когда в Украине закончится мобилизация и кого точно не призовут

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 11:25
Когда в Украине закончится мобилизация и кого точно не призовут Фото: Сколько будет длиться мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С 24 февраля 2022 года в Украине объявлена всеобщая мобилизация указом № 69/202 президента Владимира Зеленского.

В материале Styler читайте, когда она закончится и кто под нее точно не попадет.

Сколько продлится мобилизация в Украине

Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. № 69/202, мобилизация должна быть осуществлена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

Призыв военнослужащих должен проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории государства.

То есть, мобилизация в Украине 2022 закончится 24 мая. Но эта дата может измениться в зависимости от ситуации.

Сколько волн мобилизации в Украине

Закон Верховной Рады Украины "‎О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап – бывшие военнослужащие до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап – военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служившие по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап – мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап – граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призову на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по Указу.

Кто имеет право на отсрочку

По закону о всеобщей мобилизации, к призыву подлежат все граждане Украины от 18 до 60 лет. В основном – это мужчины, но могут быть мобилизованы женщины, которые состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям.

Также есть перечь исключений и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва – их определяет статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Основные категории такие:

  • признанные непригодными к службе по решению медкомиссии
  • мужчины и женщины, которые были на период военных действий забронированы за органами государственной власти
  • родители троих и более детей
  • отцы-одиночки и матери-одиночки
  • родители ребенка с инвалидностью
  • опекуны ребенка-сироты
  • народные депутаты
  • опекуны недееспособных лиц

Кого призывать в армию не будут

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

  • те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями
  • те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены)
  • которые были признаны инвалидами I-II группы
  • лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)
  • попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным
  • народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма

а также работники определенных органов:

  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
  • ВСУ
  • Министерство обороны Украины
  • Службы безопасности Украины
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
  • Национальная гвардия Украины
  • Службы внешней разведки
  • Национальная полиция Украины
  • Государственная пограничная служба Украины
  • Национальная гвардия Украины
  • Национального антикоррупционного бюро
  • налоговой милиции
  • Управление государственной охраны Украины
  • Государственное бюро расследований
  • Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях:

  • те, кто получает профессиональное высшее или высшее образование, аспиранты, ассистенты-стажеры, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;
  • научно-педагогические и научные работники учреждений профессионального высшего и высшего образования, а также организаций, имеющих ученую степень и/или ученое звание;
  • педагогические работники заведений среднего образования, работающих хотя бы на 0,75 ставки в научных и образовательных учреждениях;
  • лица, которые уволились с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;
  • мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо.

Напомним, что оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя для мобилизации в "армию ДНР".

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