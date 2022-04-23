Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя для мобилизации в "армию ДНР"

Российские оккупанты принудительно вывозят мужчин из Мариуполя. После фильтрации их мобилизуют в "армию" так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет. Их направляют в направлении Донецка", - отметил он.

По его словам, уточняется информация по количеству "мобилизованных" и их дальнейшей судьбе.