В Україні закінчуюється пільговий період для власників євроблях: до чого готуватися
Колаж РБК-Україна: В Україні закінчується період пільгового розмитнення євроблях
Час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.
До чого варто готуватися власникам автівок на єврономерах - читайте нижче в матеріалі Styler.
Пільговим розмитненням до 10 листопада можна буде скористатися на:
- легкові авто (крім ТЗ спеціального призначення для переміщення по снігу; обладнаних електродвигуном);
- авто для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонн);
- транспортні засоби, які станом на 31.12.2020 перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту;
- були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років;
- не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (одне легкове авто, одне вантажне масою не більше 3,5 тонн).
В той же час неможливо розмитнити авто:
- які заїхали в Україну в 2021 році;
- заїхали з Росії;
- з євростандартом Євро-0 і Євро-1 (до 1995 року випуску);
- з гібридними двигунами;
- вантажні авто вагою 3,5 тонн і більше.
За порушення строків ввезення загрожує штраф в 170 тисяч грн
Власника євроблях після 10 листопада поліція зможе оштрафувати на 8500 грн. Потім поліція передасть дані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто - штраф 170 тис. грн.
Як розмитнити євробляху на пільгових умовах, ви можете подивитися за посиланням.
Раніше водіям розповіли, хто не зможе розмитнити євробляху і залишиться без авто.