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В Україні закінчуюється пільговий період для власників євроблях: до чого готуватися

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Четвер 30 вересня 2021 07:15
В Україні закінчуюється пільговий період для власників євроблях: до чого готуватися Колаж РБК-Україна: В Україні закінчується період пільгового розмитнення євроблях
Автор: Світлана Мащенко

Час пільгового розмитнення євроблях в Україні добігає кінця. Скористатися спрощеною процедурою можна до 10 листопада, а учасникам бойових дій, які перебувають на території ООС більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року) - до 8 лютого 2022-го.

До чого варто готуватися власникам автівок на єврономерах - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пільговим розмитненням до 10 листопада можна буде скористатися на:

  • легкові авто (крім ТЗ спеціального призначення для переміщення по снігу; обладнаних електродвигуном);
  • авто для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонн);
  • транспортні засоби, які станом на 31.12.2020 перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту;
  • були у використанні та з року випуску яких минуло більше п’яти років;
  • не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (одне легкове авто, одне вантажне масою не більше 3,5 тонн).

В той же час неможливо розмитнити авто:

  • які заїхали в Україну в 2021 році;
  • заїхали з Росії;
  • з євростандартом Євро-0 і Євро-1 (до 1995 року випуску);
  • з гібридними двигунами;
  • вантажні авто вагою 3,5 тонн і більше.

За порушення строків ввезення загрожує штраф в 170 тисяч грн

Власника євроблях після 10 листопада поліція зможе оштрафувати на 8500 грн. Потім поліція передасть дані на митницю, де згодом і складуть постанову за перевищення терміну ввезення авто - штраф 170 тис. грн.

Як розмитнити євробляху на пільгових умовах, ви можете подивитися за посиланням.

    Зазначимо, що сума акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

    Раніше водіям розповіли, хто не зможе розмитнити євробляху і залишиться без авто.

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    Розмитнення євроблях
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