В Украине задержатся дожди и похолодает еще сильнее

Погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, останется под влиянием поля пониженного давления, а синоптическую картину обусловит атмосферный фронт, что вкупе принесет еще большее снижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождей и гроз.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В выходной небо останется затянуто облаками, будет пасмурно. Также ожидается усиление ветра.
"Ночью на Левобережье, днем в восточных областях умеренный, местами значительный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь", - рассказали синоптики.
Столбики термометров в центральных и северных областях покажут в дневное время около +13... +18 градусов.
В западных регионах, Винницкой и Житомирской областях днем будет около +7... +12 градусов. На Закарпатье ожидается до +16 градусов максимум.
Теплее всего будет в южных и восточных частях страны, где прогнозируется +19... +24 градусов.
В Киеве 19 сентября пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице ночью составит +11... +13 градусов, а днем +14... +16 градусов.
Карта погоды в Украине 19 сентября (фото: facebook.com/UkrHMC)
Ранее сообщалось, что 18 сентября в Одессе сильный ливень затопил улицы, и появилось видео последствий непогоды.
Добавим также, что из-за непогоды без света в Украине остались более 70 населенных пунктов.