В Украине забраковали детские игрушки: что попало под запрет

Эксперты рассказали, как украинцам выбрать игрушку, которая будет безопасна для их детей. По их словам, около половины всех продаваемых игрушек не соответствуют требованиям безопасности. Чаще всего это копии игрушек известных производителей. Об этом сообщают "Факты".

Виталий Караулов, который является экспертом в области безопасности пищевых продуктов, рассказал, что для проверки на качество было закуплено 135 детских игрушек. При этом 102 игрушки не соответствуют нормам.

У некоторых товаров нет маркировки, другие же не прошли испытания, которым их подвергли. К примеру мячик был недостаточно устойчив к воспламенению, а у пластиковой лягушки был слишком резкий запах.

Детская машинка рассыпалась на мелкие кусочки, когда ее проверили на растяжение. При этом эти кусочки очень опасны для детей, поскольку могут попасть внутрь их организма. Дети ведь любят засовывать маленькие предметы в рот, нос и уши.

Одна игрушка была забракована из-за того, что содержала свинец, который превышал допустимую норму. Эксперт отметил, что все игрушки должны проходить проверку на безопасность.

Если игрушки соответствуют всем требованиям, то на них выдается специальный документ "Вывод санитарно-эпидемиологической экспертизы". Поэтому покупатели смело могут требовать данный документ.

При покупке игрушки необходимо обращать внимание на маркировку, которая должна быть на украинском языке. На маркировке указывается страна происхождения и фирма-производитель. Также может быть указан импортер, если товар произведен за рубежом. Кроме того, должен присутствовать знак украинской сертификации в виде трилистника.

Надо быть внимательными, потому что продавцы часто скачивают документацию подлинного товара из интернета и распечатывают ее. Эксперты советуют также обратить внимание на запах игрушки. Слишком резкий запах говорит о некачественных материалах, из которых часто делают подделки.