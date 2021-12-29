В Украине взлетит в цене хлеб: на сколько он подорожает

Почему подорожает хлеб

Причина подорожания популярного товара - это рекордные цены на газ для предприятий.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявляет, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%.

"Стремительное подорожание газа фактически поставило на грань выживания перерабатывающую и пищевую отрасли в стране. Если говорить про хлеб, который всегда был доступным, то сегодня у хлебопеков есть реальная угроза остановки производства", - сказал Дученко.

Он сообщил, что год назад на производство одной буханки хлеба газ по себестоимости обходился в 50 копеек, сейчас эта сумма равна 5 гривнам.

Ситуации можно было избежать

"Этой ситуации можно было бы избежать, если бы мы договаривались с сетевыми магазинами о плавном подорожании цен в течение определенного периода, сегодня же сети магазинов взяли на себя функции администрирования цен и не позволяют нам сделать экономически обоснованное повышение цен на определенный процент. Речь шла о повышении цен на 5% постепенно, а сегодня мы дошли к тому, что для выживания отрасли необходимо поднять цены на 30%", - уточнил Дученко.