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В Украине изменятся цены на сыр: в чем причина, и какими они будут

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Вторник 21 декабря 2021 08:45
В Украине изменятся цены на сыр: в чем причина, и какими они будут В Украине изменится цена на сыр (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цена на сыр в Украине изменится. Это касается продукта отечественного производства. Это связано с завозом в страну рекордной партии импортного товара.

Об этом сообщает ТСН.

Сколько сыра завезли

Перед новогодними праздниками в страну поступила огромная партия сыра из-за границы - около 4 тонн. В частности, импортировали 2,5 тыс. тонн твердого и полутвердого сыра.

Что будет с ценами

По словам экспертов, ввоз иностранного продукта внесет свой вклад в формирование цены на сыр на украинском рынке.

Это означает, что отечественным производителям придется либо сокращать производство, либо существенно снижать цены на свою продукцию, чтобы товар продавался.

Ранее эксперты прогнозировали подорожание сыра перед Новым годом, как это произошло, например, с мясом и бакалеей.

Кстати, на украинском рынке появилось много польского сыра, сами потребители говорят, что его качество намного хуже продукта, например, отечественного производителя.

Как мы писали ранее, названы три продукта, которые больше всего подорожают к Новому году.

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