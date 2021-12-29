ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине взлетит в цене хлеб: на сколько он подорожает

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 09:58
В Украине взлетит в цене хлеб: на сколько он подорожает Фото: В Украине подорожает хлеб (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в скором времени подорожает хлеб. Его цена взлетит на 30%.

Об этом сообщает "Українські новини".

Почему подорожает хлеб

Причина подорожания популярного товара - это рекордные цены на газ для предприятий.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко заявляет, что для выживания хлебопекарной отрасли на фоне роста цен на газ необходимо повышение цен на хлеб на 30%.

"Стремительное подорожание газа фактически поставило на грань выживания перерабатывающую и пищевую отрасли в стране. Если говорить про хлеб, который всегда был доступным, то сегодня у хлебопеков есть реальная угроза остановки производства", - сказал Дученко.

Он сообщил, что год назад на производство одной буханки хлеба газ по себестоимости обходился в 50 копеек, сейчас эта сумма равна 5 гривнам.

Ситуации можно было избежать

"Этой ситуации можно было бы избежать, если бы мы договаривались с сетевыми магазинами о плавном подорожании цен в течение определенного периода, сегодня же сети магазинов взяли на себя функции администрирования цен и не позволяют нам сделать экономически обоснованное повышение цен на определенный процент. Речь шла о повышении цен на 5% постепенно, а сегодня мы дошли к тому, что для выживания отрасли необходимо поднять цены на 30%", - уточнил Дученко.

Как мы ранее писали, в Украине изменятся цены на сыр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
Просто и стильно: Ирина Шейк показала, как носить самое модное пальто зимы
Просто и стильно: Ирина Шейк показала, как носить самое модное пальто зимы