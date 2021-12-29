В Україні злетить у ціні хліб: на скільки він подорожчає

Чому подорожчає хліб

Причина подорожчання популярного товару - це рекордні ціни на газ для підприємств.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко заявляє, що для виживання хлібопекарської галузі на тлі зростання цін на газ необхідне підвищення цін на хліб на 30%.

"Стрімке подорожчання газу фактично поставило на межу виживання переробну та харчову галузі в країні. Якщо говорити про хліб, який завжди був доступним, то сьогодні у хлібопекарів є реальна загроза зупинки виробництва", - сказав Дученко.

Він повідомив, що рік тому на виробництво одного буханця хліба газ за собівартістю обходився в 50 копійок, зараз ця сума дорівнює 5 гривням.

Ситуації можна було уникнути

"Цієї ситуації можна було б уникнути, якби ми домовлялися з мережевими магазинами про плавне подорожчання цін протягом певного періоду, сьогодні ж мережі магазинів взяли на себе функції адміністрування цін і не дозволяють нам зробити економічно обґрунтоване підвищення цін на певний відсоток. Йшлося про підвищення цін на 5% поступово, а сьогодні ми дійшли до того, що для виживання галузі необхідно підняти ціни на 30%", - уточнив Дученко.