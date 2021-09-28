В Украине взлетит в цене гречка: сколько будет стоить "золотая" крупа

Прогнозы экспертов

Специалисты в области экономики озвучивают неутешительные прогнозы - гречка до конца года прибавит треть цены, то есть от 20 до 30%.

Такой рост прогнозирует исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

"50% процентов гречки, которую мы потребляем - российского производства. Последние два РОКМ, когда она уменьшила производство на нашем рынке, ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен", - объяснил Громовой.

Сколько будет стоить гречка

Экономист Олег Пендзин солидарен с коллегой и тоже считает, что крупа поднимется в цене. Но есть и хорошие новости - дефицита гречки в этом году не будет. Но цена 50 гривен за килограмм - доступна не каждому.

"Сегодня гречка подорожала меньше, чем потребительская корзина. Крупа гречневая с начала года подорожала на 16%. Считайте, максимум она будет стоить не более 50 гривен за килограмм", - рассказал специалист.

Экономисты сходятся в одном мнении, что если аграрии поднимут цену на гречку, люди перейдут на другие виды круп - более демократичные.