В Україні злетить в ціні гречка: скільки коштуватиме "золота" крупа

В Україні може подорожчати всіма улюблена крупа - гречка, яку зараз вже називають "золотою" через її недемократичну ціну. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень. Погодьтеся, істотний такий стрибок.
Чому подорожчає гречка розповіли в сюжеті ТСН.
Фахівці в галузі економіки озвучують невтішні прогнози - гречка до кінця року додасть третину ціни, тобто від 20 до 30%.
Таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.
"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо - російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку, відчувається значний дефіцит. Звідси й зростання цін", - пояснив Громовий.
Економіст Олег Пендзин солідарний з колегою і теж вважає, що крупа підніметься в ціні. Але є і хороші новини - дефіциту гречки в цьому році не буде. Але ціна 50 гривень за кілограм - доступна не кожному.
"Сьогодні гречка подорожчала менше, ніж споживчий кошик. Крупа гречана з початку року подорожчала на 16%. Вважайте, максимум вона буде коштувати не більше 50 гривень за кілограм", - розповів фахівець.
Економісти сходяться в одній думці, що якщо аграрії піднімуть ціну на гречку, люди перейдуть на інші види круп - більш демократичні.
Як ми раніше писали, в Україні прогнозують рекордне підвищення цін на дуже корисний продукт.