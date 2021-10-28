В Украине может взлететь цена на сахар: названа причина

Для многих отраслей подорожание газа с 7-8 гривен за кубометр до 28 гривен за кубометр стало фактически катастрофой. Из 34 сахарозаводов в Украине на газе работает 19. Четыре сахарозавода уже просто отказались от работы, так как с экономической точки зрения это не выгодно.

Аграрии уже убрали почти 67% посевных площадей и собрано сахарной свеклы в этом год больше, чем в прошлом. Но для обеспечения внутреннего рынка необходимо обработать этот урожай и переработать его на сахар. Высокая урожайность создала все условия, чтобы обеспечить население сахаром по сниженным ценам.

Но подорожание газа привело к тому, что затраты на производство превышают уже даже нынешнюю себестоимость – от 25-26 гривен за один килограмм.

"При нынешней цене газа расчетная себестоимость сахара будет 25-26 гривен за кг. В то время как средняя оптовая или заводская цена по Украине сегодня — 23-24 гривны. Если к себестоимости в 26 гривен добавить рентабельность 10% и ПДВ, то цена в рознице будет на уровне 30-32 гривен за кг", - объясняет эксперт Юрий Ильченко.

В магазины сахар будет попадать уже по цене от 40 гривен за один килограмм.

"Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов 35-40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", - добавил эксперт.