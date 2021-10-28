В Україні може злетіти ціна на цукор: названа причина

Для багатьох галузей подорожчання газу з 7-8 гривень за кубометр до 28 гривень за кубометр стало фактично катастрофою. З 34 цукрозаводів в Україні на газі працює 19. Чотири цукрозаводи вже просто відмовилися від роботи, оскільки з економічної точки зору це не вигідно.

Аграрії вже прибрали майже 67% посівних площ і зібрано цукрових буряків цього року більше, ніж минулого. Але для забезпечення внутрішнього ринку необхідно обробити цей урожай і переробити його на цукор. Висока врожайність створила всі умови, щоб забезпечити населення цукром за зниженими цінами.

Але подорожчання газу призвело до того, що витрати на виробництво перевищують вже навіть нинішню собівартість – від 25-26 гривень за один кілограм.

"При нинішній ціні газу розрахункова собівартість цукру буде 25-26 гривень за кг. У той час як середня оптова або заводська ціна по Україні сьогодні — 23-24 гривні. Якщо до собівартості у 26 гривень додати рентабельність 10% і ПДВ, то ціна в роздробі буде на рівні 30-32 гривень за кг", - пояснює експерт Юрій Ільченко.

У магазини цукор потраплятиме вже за ціною від 40 гривень за один кілограм.

"Собівартість цукру очікується на рівні 30-32 гривень, а відпускна ціна заводів 35-40 гривень за кг. Плюс торгова надбавка", - додав експерт.