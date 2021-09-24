ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні злетіли ціни на продукти бджільництва: що подорожчало найбільше

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 22:20
В Україні злетіли ціни на продукти бджільництва: що подорожчало найбільше Фото: в Україні пасічники воліють виробляти мед, ніж продукти бджільництва (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні попит на продукти бджільництва зростає, у зв'язку з чим на них продовжують підійматися й ціни. З такої продукції найбільше подорожчав пилок - майже вдвічі.

Про це передає Agrotimes з посиланням на заяву прес-служби однієї з пасік.

Експерти пояснили, що зараз в Україні в таку осінню пору громадяни звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету, і нині особливий попит має квітковий пилок, перга і прополіс. Враховуючи, що обсяг виробництва таких продуктів є досить обмеженим, це призводить до зростання цін.

Які зараз ціни на продукти бджільництва

За словами бджоляра-підприємця Валерія Курейка, пилок в опті та у роздробі подорожчав майже в 2 рази, ціни на пергу і прополіс виросли на 30-35% (залежно від регіону), а настоянки стали дорожче на 10-15%.

При цьому ціни на віск, вощину і підмор бджолиний залишилися майже такими ж.

Чому продукти бджільництва дорожче звичайного меду

Зазначається, що в Україні відсутні дані за обсягами виробництва продуктів бджільництва, але частка продукції в загальному обсязі виробництва медової продукції невелика, хоча вартість зазвичай істотно вище, ніж вартість меду.

Оскільки збір та обробка продуктів бджільництва вимагають ретельного підходу і постійної уваги, більшість пасічників вважають за краще виробляти просто основний продукт - мед.

Раніше повідомлялося, що ціна на хліб в Україні до кінця року може злетіти на 25%, хоча в 2021-му був рекордний урожай зерна.

Нагадаємо також, що в Україні дуже сильно подорожчали крупи у супермаркетах і магазинах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
Свято 24 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 24 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети