В Украине взлетели цены на мясо: где продукт стоит дешевле всего

По состоянию на начало июля средняя закупочная цена мяса крупного рогатого скота составила 42,6 тысячи гривен за тонну (без НДС). Таким образом, за год стоимость выросла на 10%, за месяц - на 2%, за неделю - на 1%.

Где дешевле

Цены на мясо зависят от регионов. Дешевле всего мясо можно купить на юге Украины - 36,75 тысячи гривен за тонну; а самое дорогое в центральной части страны - 49,88 тысячи гривен за тонну.

За говядину просят до 102,71 гривен за килограмм (с НДС). Цена зависит от региона. Так, дороже всего говядина стоит в центральных регионах - до 115,77 гривны. В северных областях немного дешевле - 101,45 грн.

Дешевле можно купить говядину в восточных областях страны - 98,25 гривны за килограмм. Но самые низкие цены в западных областях - 95,38 гривны. По южному региону, данные отсутствуют.