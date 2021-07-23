В Украине продают сливочное масло по рекордным ценам: в чем причина подорожания

Цена на сливочное масло в Украине за последний месяц рекордно выросла. По мнению специалистов, дело в том, что сократился импорт этого продукта.

Отмечается, что на мировом рынке цены на масло падают, а в Украине - наоборот. По мнению экспертов, рост цены не будет таким катастрофическим, как на подсолнечное масло.

"Рост цен продолжится недолго. Уже в августе предполагается ценовая стабилизация, поскольку велика вероятность ввоза в нашу страну недорогого европейского масла уже в ближайшие недели. Не исключено, что в осенние месяцы стоимость товара может даже немного уменьшиться", — отмечают аналитики.

Почему растет цена

Эксперты сообщают, что важную роль в росте внутренних цен продолжает играть возможность продавать масло в страны СНГ, поскольку туда можно продать товар по ценам выше мировых.

"Импорт масла в июне был незначительным, 280 т, а за первое полугодие оказался в два раза меньшим, чем в 2020 году, всего 3 тыс. т. В июле возможно увеличение закупок товара, прежде всего в Польше", — прогнозируют специалисты.

Чем полезно сливочное масло

Сливочное масло – это источник витаминов А, B, C, D, Е и К, а также жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Причем некоторые из витаминов (А, D и Е) лучше усваиваются именно вместе с жирами.