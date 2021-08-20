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В Украине взлетели цены на мед: сколько просят за литр

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Пятница 20 августа 2021 12:32
В Украине взлетели цены на мед: сколько просят за литр Фото: В Украине подорожал мед (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Мед в Украине за 2021 год прибавил в цене на 20%. Это связано с сокращением его производства фермерами.

Об этом сообщает ТСН.

Почему подорожал мед

Цена меда пошла стремительно вверх, так как количество пчел на пасеках сократились из-за погодных условий. В этом году была поздняя весна.

Отмечается, что в части регионов много пчел умерло от заморозков. Кроме того, непогода повлияла и на некоторые растения-медоносы. Они после нее исчезли. Объемы производства меда в 2021 году сократились почти на половину, а это конкретно оказало влияние на его стоимость.

Сколько сейчас стоит мед

Самый дорогой сейчас - это акациевый и липовый. За литр лакомства просят 200-300 гривен. Подсолнечный мед - один из дешевых. За литр такого меда просят от 150 гривен.

Чем полезен мед

Мед является богатым источником витаминов и минералов. Он содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше синтетических заменителей.

Из макро- и микроэлементов в нем содержатся магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо. Каждый из этих элементов влияет на течение физиологических процессов организма, выступая в роли катализаторов биохимических реакций.

Как мы ранее писали, в Украине в разгар сезона подорожали дыни.

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