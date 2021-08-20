В Україні злетіли ціни на мед: скільки просять за літр

Мед в Україні за 2021 рік додав у ціні на 20%. Це пов'язано зі скороченням його виробництва фермерами.

Чому подорожчав мед

Ціна меду пішла стрімко вгору, через те, що кількість бджіл на пасіках скоротилися через погодні умови. Цього року була пізня весна.

Відзначається, що в частині регіонів багато бджіл померло від заморозків. Крім того, негода вплинула і на деякі рослини-медоноси. Вони після неї зникли. Обсяги виробництва меду у 2021 році скоротилися майже на половину, а це конкретно вплинуло на його вартість.

Скільки зараз коштує мед

Найдорожчий зараз - це акацієвий і липовий. За літр ласощів просять 200-300 гривень. Соняшниковий мед - один з дешевих. За літр такого меду просять від 150 гривень.

Чим корисний мед

Мед є багатим джерелом вітамінів і мінералів. Він містить всі вітаміни групи В, К, Е, С, провітамін А. Бо вітаміни знаходяться в з'єднанні з природними мінеральними солями і біогенними амінами, користь від них набагато вище синтетичних замінників.

З макро - і мікроелементів в ньому містяться магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, хлор, сірка, цинк, йод, мідь, залізо. Кожен з цих елементів впливає на перебіг фізіологічних процесів організму, виступаючи в ролі каталізаторів біохімічних реакцій.