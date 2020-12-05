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В Украине взлетели цены на лимоны: сколько будет стоить фрукт к новогоднему столу

Автор: Анжелика Галушко

Накануне новогодних праздников в Украине традиционно дорожают продукты. Цены на лимоны уже выросли. Сейчас их продают в среднем по 30-50 грн/кг. Причин подорожания цитрусового несколько, одна из которых - это рост цен, по которым покупают фрукт.

Согласно данным аналитиков проекта EastFruit, лимоны по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году выросли на 25%, а по сравнению с ноябрем - на 22%.

Среди причин очередного роста, сокращение поставок фрукта главным импортером лимона Турцией. Кроме того, выросла и закупочная цена на цитрусовые, что повысило их стоимость на полках магазинов и на рынках.

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"Подорожание лимонов отраслевые эксперты, в первую очередь связывают с повышенным интересом оптовых компаний и розничных сетей. При этом закупочная цена на данные цитрусовые на внешнем рынке также выросла, что тоже способствовало подорожанию лимона на украинском рынке", - говорится в сообщении.

Также, говорят эксперты, ценовая разница с прошлым годом связана со значительной девальвацией гривны относительно иностранных валют.

Напомним, в Мелитополе Запорожской области фермеры выращивают гигантские лимоны.

Также ранее мы писали о полезных свойствах лимона и его вреде. Фрукт, в частности, вреден людям с повышенной аллергической реакцией и тем, у кого повышенная кислотность, гастрит, панкреатит, язва или воспалительные заболевания кишечника.

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