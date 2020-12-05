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В Україні злетіли ціни на лимони: скільки коштуватиме фрукт до новорічного столу

Автор: Анжеліка Галушко

Напередодні новорічних свят в Україні традиційно дорожчають продукти. Ціни на лимони вже зросли. Зараз їх продають в середньому по 30-50 грн/кг. Причин подорожчання цитрусового кілька, одна з яких - це зростання цін, за якими купують фрукт.

Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, лимони у порівнянні з аналогічним періодом в 2019 році зросли на 25%, а у порівнянні з листопадом - на 22%.

Серед причин чергового зростання, скорочення постачання фрукту головним імпортером лимону Туреччиною. Крім того, зросла і закупівельна ціна на цитрусові, що підвищило їхню вартість на полицях магазинів і на ринках.

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"Подорожчання лимонів галузеві експерти, в першу чергу пов'язують з підвищеним інтересом гуртових компаній і роздрібних мереж. При цьому закупівельна ціна на дані цитрусові на зовнішньому ринку також зросла, що теж сприяло подорожчанню лимона на українському ринку", - йдеться в повідомленні.

Також, кажуть експерти, цінова різниця з минулим роком пов'язана зі значною девальвацією гривні щодо іноземних валют.

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області фермери вирощують гігантські лимони.

Також раніше ми писали про корисні властивості лимони і його шкоду. Фрукт, зокрема, шкідливий людям з підвищеною алергічною реакцією та тим, у кого підвищена кислотність, гастрит, панкреатит, виразка чи запальні захворювання кишківника.

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