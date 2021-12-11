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В Украине взлетели в цене некоторые овощи: что подорожало больше всего

Автор: Людмила Жукова

Цены на овощи в Украине значительно повысились, если сравнивать с прошлым месяцем.

Об этом сообщает Минфин.

Так, цены на сезонные овощи поднялись на 7,88%.

"Индекс потребительских цен на продукты данной продуктовой группы в декабре 2021 года составил 107,88%. По сравнению с предыдущим месяцем в среднем цены на эти продукты увеличились на 7,88%", – сказано в сообщении.

Что больше всего подорожало

Больше всего прибавили в цене свекла и болгарский перец (на 26% и 20% соответственно).

Также подорожал и лук– на 16%, помидоры – на 15%, чеснок – на 10% и капуста – на 8%.

Огурцы, морковь и картофель практически не изменились в цене.

Отметим, что в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

Интересно, что цена на подсолнечное масло в Украине наконец-то начала падать.

Как мы писали ранее, в Украине дорожают продукты перед новогодними праздниками.

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Цены на продукты