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В Украине изменились цены на подсолнечное масло: сколько оно сейчас стоит

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 12:09
В Украине изменились цены на подсолнечное масло: сколько оно сейчас стоит Подсолнечное масло в Украине начало дешеветь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Подсолнечное масло в Украине в последнее время стало понемногу дешеветь. Эксперты отмечают тенденцию к снижению стоимости этого растительного продукта.

Об этом сообщает Минфин.

В супермаркетах различных сетей цена на это товар снизилась.

Теперь за бутылку подсолнечного масла объемом 850 мл просят от 48,90 грн.

Эксперты провели анализ цен в украинских магазинах и выяснилось, что самая дешевая цена на продукт торговой марки "Олейна" у ритейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл.

Чуть дороже масло можно купить в "Ашане" – 49,90 грн. А в Metro цена, наоборот, повысилась и сейчас продукт стоит – 57,70 грн.

Кстати, еще в ноябре подсолнечное масло "Олейна" в среднем стоило 55,73 грн.

В Украине изменились цены на подсолнечное масло: сколько оно сейчас стоит

Цены на подсолнечное масло снизились в Украине (index.minfin.com.ua)

Напомним, что Украина является один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.

Как мы писали ранее, в Украине дорожают продукты перед новогодними праздниками.

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