В Украине изменились цены на подсолнечное масло: сколько оно сейчас стоит
Подсолнечное масло в Украине в последнее время стало понемногу дешеветь. Эксперты отмечают тенденцию к снижению стоимости этого растительного продукта.
Об этом сообщает Минфин.
В супермаркетах различных сетей цена на это товар снизилась.
Теперь за бутылку подсолнечного масла объемом 850 мл просят от 48,90 грн.
Эксперты провели анализ цен в украинских магазинах и выяснилось, что самая дешевая цена на продукт торговой марки "Олейна" у ритейлера Novus – 48,90 грн за 850 мл.
Чуть дороже масло можно купить в "Ашане" – 49,90 грн. А в Metro цена, наоборот, повысилась и сейчас продукт стоит – 57,70 грн.
Кстати, еще в ноябре подсолнечное масло "Олейна" в среднем стоило 55,73 грн.
Цены на подсолнечное масло снизились в Украине (index.minfin.com.ua)
Напомним, что Украина является один из крупнейших производителей и экспортеров масла в мире.
Как мы писали ранее, в Украине дорожают продукты перед новогодними праздниками.