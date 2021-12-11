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В Україні злетіли в ціні деякі овочі: що подорожчало найбільше

Автор: Людмила Жукова

Ціни на овочі в Україні значно підвищилися, якщо порівнювати з минулим місяцем.

Про це повідомляє Мінфін.

Так, ціни на сезонні овочі піднялися на 7,88%.

"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи в грудні 2021 року склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти збільшилися на 7,88%", – сказано в повідомленні.

Що найбільше подорожчало

Найбільше додали в ціні буряк і болгарський перець (на 26% і 20% відповідно).

Також подорожчала і цибуля – на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% і капуста - на 8%.

Огірки, морква і картопля практично не змінилися в ціні.

Відзначимо, що в жовтні в річному вираженні - в порівнянні з жовтнем 2020 року – фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожче на 13,5%.

Цікаво, що ціна на соняшникову олію в Україні нарешті почала падати.

Як ми писали раніше, в Україні дорожчають продукти перед новорічними святами.

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Ціни на продукти