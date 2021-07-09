В Украине взлетела цена на популярный продукт: почти на треть подорожал за неделю

Цена на лук от производителя резко взлетела буквально за одну неделю. Совсем недавно лук продавали по 6,5 гривны за килограмм, а сейчас уже хотят 8 гривен за килограмм.

Однако, если сравнивать с ценами в прошлом году, то лук подорожал на 60%.

Фермеры утверждают, что это временное подорожание и связано оно с погодными условиями – много дождей. Сбор нового урожая сейчас приостановили.

В ближайшее время сбор урожая восстановится, и производители ожидают, что лук повторно упадет в цене.

Эксперты ранее сообщали о том, что все сезонные овощи и фрукты начнут понемногу опускаться в цене к середине лета. Самый низкий уровень ожидается с конца июля до октября.

Основной причиной подорожания и слабого снижения цен специалисты называют погодные условия – поздняя и холодная весна, большое количество дождей, заморозки весной.