В Украине выявили тысячи опасных игрушек: будьте осторожны перед праздниками

Что известно об игрушках

Так, осуществлено 452 проверки показателей безопасности детских игрушек, в ходе которых выявлено более 4,5 тысяч единиц продукции, не соответствующих законодательству.

По результатам проведенных проверок принято более 1500 корректирующих мер, таких как приведение в соответствие с установленными требованиями и временный запрет на предоставление продукции на рынке.

"В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией – Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующей граждан о признаках качественных игрушек и помогающей выявлять некачественную продукцию", – сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В прошлом году качественных игрушек было больше

Стоит отметить, что в 2020 году Госпродпотребслужбой было проведено 535 проверок показателей безопасности продукции и выявлено 1370 единиц, которые имели нарушения. Это втрое меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.