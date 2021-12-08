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В Украине выявили тысячи опасных игрушек: будьте осторожны перед праздниками

Автор: Людмила Жукова

Некоторые детские игрушки, которые продаются в Украине, могут быть опасны. Их качество оставляет желать лучшего. Так, за 9 месяцев этого года из продажи изъято около 4, 5 тысяч единиц детских товаров.

Об этом сообщила Госпродтребслужба на своем сайте.

Что известно об игрушках

Так, осуществлено 452 проверки показателей безопасности детских игрушек, в ходе которых выявлено более 4,5 тысяч единиц продукции, не соответствующих законодательству.

По результатам проведенных проверок принято более 1500 корректирующих мер, таких как приведение в соответствие с установленными требованиями и временный запрет на предоставление продукции на рынке.

"В канун Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией – Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующей граждан о признаках качественных игрушек и помогающей выявлять некачественную продукцию", – сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В прошлом году качественных игрушек было больше

Стоит отметить, что в 2020 году Госпродпотребслужбой было проведено 535 проверок показателей безопасности продукции и выявлено 1370 единиц, которые имели нарушения. Это втрое меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Как мы ранее писали, в Украину завезли тонны опасных овощей, они могут быть в магазинах.

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