В Україні виявили тисячі небезпечних іграшок: будьте обережні перед святами

Що відомо про іграшки

Так, здійснено 452 перевірки показників безпеки дитячих іграшок, в ході яких виявлено понад 4,5 тисяч одиниць продукції, що не відповідають законодавству.

За результатами проведених перевірок прийнято понад 1500 коригувальних заходів, таких як приведення у відповідність до встановлених вимог і тимчасова заборона на надання продукції на ринку.

"Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. У цьому питанні ми співпрацюємо з профільною асоціацією - Громадською спілкою "Українська Асоціація Індустрії Іграшок", яка активно інформує громадян про ознаки якісних іграшок і допомагає виявляти неякісну продукцію", – повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Минулого року якісних іграшок було більше

Варто зазначити, що у 2020 році Держпродспоживслужбою було проведено 535 перевірок показників безпеки продукції та виявлено 1370 одиниць, які мали порушення. Це втричі менше, ніж за 9 місяців 2021 року.