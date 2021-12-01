В Украину завезли тонны опасных овощей: могут быть в магазинах

В Украину завезли почти 16 тонн импортных кабачков, которые могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что в указанных овощах содержится много загрязняющих веществ, то есть нитратов.

Об этом информирует Госпродпотребслужба.

Откуда прибыли овощи

О том, что овощи опасны, сообщили 26 ноября. Специалисты Южного управления Госпотребслужбы закончили исследования кабачков в лаборатории.

Кабачки прибыли из Турции.

Что было в кабачках

Специалисты сообщили, что в практически 16 тоннах продуктов слишком высок уровень содержания нитратов. Следовательно, овощи не соответствуют государственным санитарным правилам и нормам.

Производителем партии указана турецкая фирма, она зарегистрирована в Анталии.

К сожалению, на данный момент часть овощей уже продана, поэтому кабачки могут быть на прилавках рынков и магазинов.

Госпродпотребслужба просит продавцов самостоятельно изымать эти кабачки из продажи и потом сообщать об этом в службу.

В Украину привезли кабачки с нитратами (фото: pmgu.dpss.gov.ua)