В Украину завезли тонны опасных овощей: могут быть в магазинах
В Украину завезли почти 16 тонн импортных кабачков, которые могут быть опасны для здоровья. Дело в том, что в указанных овощах содержится много загрязняющих веществ, то есть нитратов.
Об этом информирует Госпродпотребслужба.
Откуда прибыли овощи
О том, что овощи опасны, сообщили 26 ноября. Специалисты Южного управления Госпотребслужбы закончили исследования кабачков в лаборатории.
Кабачки прибыли из Турции.
Что было в кабачках
Специалисты сообщили, что в практически 16 тоннах продуктов слишком высок уровень содержания нитратов. Следовательно, овощи не соответствуют государственным санитарным правилам и нормам.
Производителем партии указана турецкая фирма, она зарегистрирована в Анталии.
К сожалению, на данный момент часть овощей уже продана, поэтому кабачки могут быть на прилавках рынков и магазинов.
Госпродпотребслужба просит продавцов самостоятельно изымать эти кабачки из продажи и потом сообщать об этом в службу.
В Украину привезли кабачки с нитратами (фото: pmgu.dpss.gov.ua)
Как мы ранее писали, в Украине продают смертельно опасные игрушки.