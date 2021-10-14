В популярных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку: назван производитель
В Украине выявили и изъяли замороженную выпечку с опасным составом, которая поставлялась в популярную сеть супермаркетов.
Об этом информирует Госпродпотребслужба Украины.
Про вредную продукцию предупредили в управлении ведомства Киевской, а также Запорожской области.
В выпечке использовались жидкие дрожжи, содержащие ксантовую камедь, которая превышает допустимый уровень для этилена оксида.
Производитель продукции: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Она экспортировалась из Румынии в Украину. Получатель: ООО "АТБ-Маркет".
В Госпродпотребслужбе требуют немедленно извлечь пищевой продукт из обращения и письменно проинформировать компетентные органы о выявленных несоответствиях в срок не более двух рабочих дней.
Чем опасен оксид этилена?
Это биоцид, который широко используется в странах за пределами Европейского Союза для стерилизации пищевых продуктов. Его длительное употребление может вызвать рак.
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