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В популярных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку: назван производитель

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 07:42
В популярных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку: назван производитель Фото: В популярных украинских супермаркетах нашли опасную выпечку (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине выявили и изъяли замороженную выпечку с опасным составом, которая поставлялась в популярную сеть супермаркетов.

Об этом информирует Госпродпотребслужба Украины.

Про вредную продукцию предупредили в управлении ведомства Киевской, а также Запорожской области.

В выпечке использовались жидкие дрожжи, содержащие ксантовую камедь, которая превышает допустимый уровень для этилена оксида.

Производитель продукции: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Она экспортировалась из Румынии в Украину. Получатель: ООО "АТБ-Маркет".

В Госпродпотребслужбе требуют немедленно извлечь пищевой продукт из обращения и письменно проинформировать компетентные органы о выявленных несоответствиях в срок не более двух рабочих дней.

Чем опасен оксид этилена?

Это биоцид, который широко используется в странах за пределами Европейского Союза для стерилизации пищевых продуктов. Его длительное употребление может вызвать рак.

Ранее мы писали, что в Украине выявили "горы" фальшивого масла. Эксперты рассказали, как отличить подделку.

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Госпродпотребслужба
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